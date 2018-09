‘Loonplan arbeidsgehandicapten van de baan’

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het plan te complex is om uit te voeren. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.

De maatregel stond in het regeerakkoord. Het idee erachter was dat werkgevers meer arbeidsgehandicapten in dienst zouden kunnen nemen. De maatregel zou bovendien een besparing van 500 miljoen euro opleveren.

Het plan maakte veel kritiek los. Arbeidsgehandicapten voelden zich gediscrimineerd. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie hadden grote moeite met het plan.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt snel met een nieuw plan dat het eenvoudiger moet maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.