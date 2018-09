Meer buitenlandse animo voor baan voor de klas

Het aantal buitenlandse docenten dat in Nederland voor de klas wil staan, is in de afgelopen jaren fors gestegen. Dat bevestigt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) na berichtgeving door de Volkskrant.

In 2015 deden 724 mensen bij de DUO een aanvraag voor erkenning van hun buitenlandse lesbevoegdheid in Nederland. In 2017 waren dat er 1026. In het lopende jaar heeft de DUO al ruim duizend verzoeken van docenten uit het buitenland ontvangen.

Volgens de Volkskrant hebben leerkrachten uit onder meer Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk interesse voor een baan in Nederland. Een DUO-woordvoerder kan dat niet bevestigen.

Volgens ramingen uit 2016 zijn er over twee jaar (2020) 4000 leraren te weinig in het basisonderwijs en 800 leerkrachten in het voortgezet onderwijs. Bij de ramingen gaat het om voltijdsbanen, meldt het ministerie van Onderwijs op zijn website.