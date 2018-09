‘Moeder en partner zetten zelfmoord in scene’

Niet alleen de moeder, maar ook de stiefvader heeft een grote rol gespeeld bij het overlijden van Joëlle in 2012. Aanvankelijk werd gedacht dat de 29-jarige vrouw zelfmoord had gepleegd, maar het Openbaar Ministerie denkt nu dat ze is gedood door Linda H. en Leonard den H. uit Zwaag.

Opgraving van haar lichaam, waarin een door stiefvader in China besteld euthanasiemiddel werd gevonden, versterkt die verdenking. Dat bleek donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Rotterdam.

H. zit momenteel vast sinds de arrestatie begin dit jaar. Haar partner Den H. is al enige tijd op vrije voeten, maar het OM vindt dat hij weer terug de gevangenis in moet. ,,In eerste instantie werd gedacht dat Den H. werd gebruikt door moeder, maar zijn rol blijkt nu groter dan aanvankelijk gedacht.” De rechtbank moet zich daar nog over buigen.