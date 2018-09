Politie vindt vermist veertienjarig meisje

Het veertienjarige meisje dat sinds 26 augustus was vermist, is terecht. De politie heeft haar donderdagavond laat in Den Haag gevonden en meegenomen naar het politiebureau.

De recherche doet nader onderzoek. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen waar de tiener verbleef.

De tiener woont in een gesloten zorginstelling in Harreveld (Gelderland). Op de dag van haar verdwijning was ze met weekendverlof. Ze was op bezoek bij haar ouders in Den Haag. Ze zou naar vrienden gaan, maar die hadden verklaard dat ze nooit is aangekomen.

Haar ouders vreesden dat het meisje in ,,verkeerde handen zou zijn gevallen.’’