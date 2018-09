Rutte en collega’s eensgezind over migratie

Solidariteit was het kernwoord bij overleg over migratie dat premier Mark Rutte donderdag had met de Franse president Emmanuel Macron en zijn Belgische en Luxemburgse ambtgenoten. Macron kondigde na afloop van het overleg in een Luxemburgs kasteel aan dat de vier over twee weken op een informele EU-top in Salzburg ,,concrete oplossingen’’ zullen aandragen in een poging de patstelling in de EU rond migratie te doorbreken.

Er is vooralsnog echter geen ,,miraculeuze’’ oplossing in zicht, zei de Luxemburgse premier Xavier Bettel. Rutte sprak over samenwerking met Afrikaanse landen, meer opvangcapaciteit in de regio en het bijstaan van Italië en Spanje, de landen waar de meeste migranten aankomen. Hij pleitte voor snelle uitvoering van afspraken die op een top in juni werden gemaakt over opvangcentra in Afrika en Zuid-Europa.

Het viertal wisselde ook van gedachten over de brexit, de economie, defensie en het buitenlands beleid. Het overleg diende volgens de Rijksvoorlichtingsdienst om ,,de klokken gelijk te zetten’’ in het nieuwe politieke jaar.