Sint-Maarten krabbelt jaar na Irma weer op

Precies een jaar na de allesverwoestende orkaan op Sint-Maarten probeert het eiland weer op te krabbelen. Het oog van de orkaan trok op 6 september over het eiland, voor zover bekend de eerste keer ooit dat een orkaan van categorie 5 over de noordelijke Bovenwindse Eilanden raasde.

Meerdere ondernemers hebben een jaar later het eiland verlaten, of zijn dat van plan. Anderen zien de zaken juist weer opkrabbelen. ,,Zeker, er is nog veel ellende op het eiland, maar als je ziet hoe het was en hoe het nu is, dat is een wereld van verschil”, zegt Paul Boetekees, directeur van het Holland House Beach Hotel in de hoofdstad Philipsburg. Voor kerst – het hoogseizoen op het eiland – moet alles weer gerenoveerd zijn. ,,Inmiddels is er weer leven op de boulevard, de cruiseschepen komen weer.” Ook de gasten komen weer. Het is wel een stuk rustiger op het eiland in vergelijking met eerdere jaren, erkent Boetekees. ,,Maar eigenlijk is dat ook wel lekker.”

Dat beeld herkent Henry Franken van Dive Safaris ook. Een van de boten van de duikschool is verloren gegaan tijdens de storm vorig jaar, maar de andere boot is weer volledig operationeel. ,,Het aankomend seizoen zal nog niet zo goed zijn als voor Irma, maar het toerisme begint zeker weer aan te trekken. We houden moed.”

Minder positief is Dennis Jilesen. Daags na de orkaan wist hij met het uithangbord ‘cold beers 2 dollar’ veel buurtbewoners naar zijn kroeg Harry’s te krijgen. Sinds november woont hij op Curaçao. ,,Het liep economisch zo slecht op Sint-Maarten, het was niet langer houdbaar”, zegt hij. Kort na de ramp was Harry’s een ontmoetingsplaats voor omwonenden en mensen van het leger en de politie. Makkelijk was de beslissing om te vertrekken daarom niet. ,,Ik ben met een traan vertrokken. Maar de mensen kwamen niet meer. Ze hadden geen geld om naar de bar te gaan. Het eiland heeft zo’n enorme klap gehad.”