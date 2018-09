Verdachte dode baby Schiedam blijft vastzitten

De twintigjarige vrouw die wordt verdacht van het doden van haar pasgeboren zoon, blijft voorlopig vastzitten. De dode baby werd afgelopen april in een vuilniszak gevonden op een balkon van een flat in Schiedam. De vrouw, Wasiefa R., zou hebben verklaard dat de jongen al was overleden bij de geboorte.

Niemand wist dat R. zwanger was. Uit angst voor ontdekking zou ze het babylijkje hebben verstopt.

R. was donderdag niet aanwezig in de rechtbank in Rotterdam, net als tijdens de vorige niet-inhoudelijke zitting afgelopen juli. Haar advocaat liet weten dat ze bij de inhoudelijke behandeling, op 23 november, wel aanwezig wil zijn. Ook zou ze inmiddels bereid zijn te verklaren en mee te werken aan gesprekken met een psychiater.