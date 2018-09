Verdachte Jos B. geland op Schiphol

Jos B. is terug in Nederland. Het vliegtuig waarmee hij vanuit Spanje is overgebracht landde omstreeks 17.00 uur op Schiphol.

B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de elfjarige Nicky Verstappen, twintig jaar geleden op de Brunssummerheide. Hij zat in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland vast in een Spaanse cel. B. was bereid mee te werken aan een verkorte procedure voor zijn uitlevering.

B. is na zijn aankomst voor veertien dagen in bewaring gesteld, in welke plaats is niet bekend. Hij zal binnen 24 uur worden gehoord door de rechter-commissaris. Daarna kan hij voor maximaal negentig dagen in voorlopige hechtenis worden genomen. Als die termijn is verstreken moet hij elke drie maanden voor de rechtbank verschijnen tijdens zogeheten pro-formazittingen, totdat de rechtszaak inhoudelijk kan worden behandeld.

De 55-jarige verdachte uit Simpelveld werd 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied op circa 50 kilometer van Barcelona. Dat gebeurde na een tip van iemand die hem had herkend van foto’s. B. zat daar al meerdere maanden afwisselend in een tentje en in een huis met dakloze mensen.

Het Openbaar Ministerie laat weten geen inhoudelijke mededelingen over de zaak te doen in het belang van het onderzoek.