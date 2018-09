Een getuige heeft gezegd dat hij de vermiste Arjen Kamphuis afgelopen maandag in Denemarken heeft gezien. De politie heeft dat laten weten. Kamphuis was sinds 20 augustus vermist in Noorwegen. Hij werd daar voor het laatst gezien in de plaats Bodø.

Kamphuis is een ervaren hiker. Volgens een vriendin was hij twee weken op vakantie in Noorwegen. Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland. De Noorse politie heeft een speciale eenheid op de vermissing van de Nederlander gezet.