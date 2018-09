Zeven maanden geëist tegen kroongetuige Nabil

Tegen de kroongetuige in het onderzoek naar de zogeheten Mocro-oorlog, Nabil B., is in hoger beroep zeven maanden cel geëist wegens wapenbezit. B. droeg de wapens bij zich toen hij in januari vorig jaar werd opgepakt. De zaak werd donderdag voornamelijk achter gesloten deuren behandeld.

De rechtbank legde B. vorig jaar negen maanden cel op, maar daar ging hij tegen in hoger beroep.

B. heeft in het onderzoek naar de Mocro-oorlog een reeks verklaringen afgelegd die bewijs zouden leveren tegen opdrachtgevers van liquidaties. Kort na de verklaringen werd B.’s broer Redouan doodgeschoten. Voor die liquidatie zitten twee verdachten vast, onder wie de vermoedelijke schutter.

NabilB. moet vrijdag ook voor de rechtbank verschijnen, voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi in Utrecht twee dagen voor zijn arrestatie.

De uitspraak is op 20 september.