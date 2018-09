Beatrix en Mabel naar begrafenis Annan

Prinses Beatrix en prinses Mabel wonen donderdag in Ghana de staatsbegrafenis bij van Kofi Annan, de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Annan overleed op 18 augustus na een kort ziekbed op tachtigjarige leeftijd in Zwitserland. Annan onderhield bijzonder goede banden met de Nederlandse koninklijke familie, en werkte bij The Elders nauw samen met prinses Mabel.

Annan was van 1997 tot en met 2006 de zevende secretaris-generaal van de volkerenorganisatie en hij ontving in 2001 de Nobelprijs voor de vrede. President Nana Akufo-Addo van Ghana besloot in overleg met Annans familie tot een staatsbegrafenis ,,zoals past bij zijn status als diplomaat, staatsman en wereldicoon.” De huidige secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, zal de plechtigheid ook bijwonen, samen met veel staatshoofden en regeringsleiders.

Het stoffelijk overschot van Annan wordt maandag in Ghana verwacht, waarna het publiek gelegenheid krijgt om afscheid te nemen in het Accra International Conference Centre. De bijzetting gebeurt donderdagmiddag in besloten kring, zo liet president Nana Akufo-Addo weten.