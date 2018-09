Bijna 2 miljoen kijkers voor afscheid Sneijder

Bijna twee miljoen mensen hebben donderdagavond gekeken naar de afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder bij het Nederlandse elftal. Hij speelde tegen Peru zijn laatste duel met Oranje.

Volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) stemden in totaal 1.835.000 mensen af op het duel. Het was het bestbekeken programma van de dag. De nabeschouwing staat op de derde plek in de top 25 met 1.569.000 kijkers. Met 1.750.000 kijkers staat het NOS Journaal van 20.00 uur tweede.

Recordinternational Sneijder ging in zijn 134e en laatste wedstrijd voor de nationale ploeg na een uur naar de kant. Nederland won de oefeninterland met 2-1.