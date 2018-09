‘Blok volgende maand naar Turkije’

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) brengt naar verwachting in de eerste helft van oktober een bezoek aan Turkije. Vrijdag werd ook bekendgemaakt dat er weer een Nederlandse ambassadeur in Ankara is benoemd.

De ambassadeur daar wordt Marjanne de Kwaasteniet, die eerder namens Nederland permanent vertegenwoordiger bij de NAVO was. Tegelijkertijd maakte de Turkse regering de naam bekend van haar nieuwe ambassadeur in Den Haag. Dat wordt Şaban Dişli, aldus Turkse media.

De betrekkingen tussen beide landen was flink bekoeld, onder meer nadat Nederland vorig jaar maart een campagnebijeenkomst van een Turkse minister in Nederland had verboden. In juli werden de betrekkingen weer genormaliseerd.