Broer Yvo T. verzet zich tegen uitlevering

De 35-jarige Cyril T. uit Schinnen, verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in het Belgische Spa waarbij een politieman werd gedood, verzet zich tegen zijn uitlevering aan België. T. zegt dat hij hooguit getuige is geweest van het dodelijke geweld en er verder part noch deel aan heeft gehad. De man heeft eerder tegen het Openbaar Ministerie verklaard dat zijn broer Yvo heeft geschoten. Die geldt als hoofdverdachte en zit momenteel vast in België.

Dat bleek vrijdag tijdens een zitting voor de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam. Cyril T., getrouwd en vader van twee kinderen, verscheen daar om zijn gevraagde uitlevering aan te vechten.

De Limburger reed in de nacht van 25 op 26 augustus samen met twee andere verdachten in een taxi in Spa. Kort daarvoor waren zij geweigerd bij een café. ,,Een akkefietje”, aldus T. ter zitting. Hij zegt niet te weten dat zijn broer een vuurwapen bij zich droeg. Yvo kon in België worden aangehouden. Cyril meldde zich daags na het incident bij de politie in Limburg en zit sindsdien vast.