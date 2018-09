Film by the Sea begint aan 20e editie

De 20e editie van Film by the Sea barst vrijdag los. Het internationale filmfestival opent met de film Becoming Astrid, over de beroemde Zweedse schrijfster Astrid Lindgren, tijdens het openingsgala in Vlissingen.

Op het programma staan de komende tien dagen films en documentaires, competities, lezingen, colleges en concerten. Ook zijn er veel acteurs, schrijvers en regisseurs op het festival te vinden. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opent zondag het eerbetoon aan de Zweedse regisseur Ingmar Bergman. In totaal zijn er op het festival een twintigtal Bergman-klassiekers te zien. Ook reikt zij diezelfde dag de Grand Acting Award uit aan de 83-jarige Italiaanse actrice Sophia Loren.

Verder krijgt Wende Snijders op 14 september de Sylvia Kristel Award. De slotfilm is dit jaar The Sisters Brothers, gebaseerd op het zwart-komische boek van Patrick DeWitt.

Film by the Sea trekt jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers.