Holleeder: niks te maken met moord Mieremet

Willem Holleeder heeft vrijdag opnieuw en met klem alle betrokkenheid bij de moord op crimineel John Mieremet in 2005 en de eerdere aanslag op diens leven in 2002 ontkend. Ook zei hij ,,geen idee” te hebben wie er wel achter zit.

Mieremet werd op 2 november 2005 doodgeschoten in Thailand, op dezelfde dag dat in Osdorp vastgoedhandelaar Kees Houtman werd geliquideerd en slechts enkele dagen nadat in de binnenstad van Amsterdam jurist Evert Hingst was vermoord. Mieremet raakte in februari 2002 zwaargewond toen hij het kantoor van Hingst verliet en onder vuur werd genomen.

In Holleeders proces staat alleen de liquidatie van Hingst niet tussen de aanklachten. In de afrekeningen met Mieremet en Houtman – die laatste hoopt de rechtbank volgende maand te behandelen – heeft ‘de Neus’ wel degelijk de hand gehad, denkt justitie.

Holleeder zelf verwees de door het Openbaar Ministerie (OM) verzamelde munitie over zijn betrokkenheid bij de moord op Mieremet vrijdag in een urenlange ondervraging door de rechtbank resoluut naar de prullenmand.

Belastend waren naast afgelegde getuigenissen van zijn zussen onder meer verklaringen van de anonieme getuige ‘Q5’. Die had Holleeder samen met diens vermeende compagnon Dino Soerel – in het Passageproces al tot levenslang veroordeeld – in de Rotterdamse Baja Beach Club meerdere malen openlijk over liquidaties horen praten.

,,Ik kan dat niet plaatsen. Ik ken die Q5 niet”, zei Holleeder. ,,En met anonieme getuigen weet je nooit hoe het zit. Heeft iemand een belang om dit aan de politie te vertellen?” In tegenstelling tot wat Q5 heeft gesteld, was hij Soerel in de club ,,een enkele keer” tegengekomen. ,,Dan dronken we wat, want we kennen elkaar.”

Over de vermoedelijke moordenaars van Mieremet – wier namen ook opdoken bij de moord op Willem Endstra – hield Holleeder vol dat het voor hem grote onbekenden zijn. ,,Ik ken ze niet. Nooit gezien, nooit gesproken”, klonk het keer op keer.

Het proces gaat donderdag verder. Dan reageert het OM op het verzoek dat Holleeders advocaten donderdag deden om in de zaak-Endstra zijn voorarrest op te heffen.