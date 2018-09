Het Openbaar Ministerie wil ook motorclub No Surrender door de rechter laten verbieden. Het verzoek is ingediend bij de civiele rechter in Assen, omdat in Emmen een van de weinige officiële afdelingen van No Surrender zit.

Eerder verbood de rechtbank motorclub Bandidos al, die zaak loopt nu in hoger beroep. Afgelopen juni werd ook motorclub Satudarah verboden. Er loopt nog een procedure tegen de Hells Angels.