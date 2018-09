Opnieuw pand beschoten in Amsterdam-West

Opnieuw is er een pand beschoten aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Nieuw-West. Volgens de politie gebeurde dat rond 02.50 uur ter hoogte van de Pieter Calandlaan. Een woordvoerster wilde vanwege privacy niet zeggen wat voor pand het is, maar volgens de lokale zender AT5 gaat het om een restaurant. Niemand is volgens de zegsvrouw gewond geraakt.

De politie is in de ochtend op de hoogte gebracht en onderzoekt de zaak. Meer informatie is niet bekendgemaakt.

Vorige maand was de Johan Huizingalaan in Slotervaart ook al meerdere keren het toneel van beschietingen. Ook werd een explosief gevonden en ging er een explosief af. Daarop werd in de straat een mobiele politiepost neergezet. Volgens de woordvoerster was die inmiddels weer weggehaald.