Ouders baby Hannah voor rechter om ontvoering

De ouders van baby Hannah staan vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch terecht op verdenking van het ontvoeren van hun dochtertje. Dat gebeurde op 26 februari in Eersel, waar zij op een parkeerplaats bij een supermarkt met geweld hun baby zouden hebben weggenomen bij de pleegmoeder.

Nadat er groot alarm was geslagen, via Amber Alert, werd het toen zes maanden oude meisje diezelfde avond teruggevonden met haar ouders op een vakantiepark in Duitsland.

Rowan S. en Kim de L., beiden 26 jaar, waren enkele maanden daarvoor uit het ouderlijk gezag gezet in verband met vermeende mishandelingen van het kindje. Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt het stel officieel van het onttrekken aan het wettelijk gezag. De beschuldigingen van mishandeling worden nog niet vrijdag, maar later behandeld.

Het koppel is inmiddels gebrouilleerd. S. zit sinds zijn aanhouding vast. Moeder De L. kwam medio juli voorlopig op vrije voeten, met een enkelband, in verband met privéomstandigheden.

De vrouw wijst S. aan als de kwade genius achter de ontvoering. Maar de officier van justitie wees er in inleidende zittingen op dat de moeder actief heeft deelgenomen aan zowel de voorbereiding als de ontvoering.

Baby Hannah is ondergebracht bij een pleeggezin en verblijft op een geheime locatie.