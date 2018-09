Rechter wijst uitstelverzoek Lili en Howick af

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de verzoeken die waren ingediend in de zaak van Lili en Howick vrijdagavond afgewezen. Er zijn volgens de rechter geen redenen waarom de uitzetting naar Armenië niet kan doorgaan. Er zijn immers afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld.

De advocaten van de twee kinderen dienden vrijdag bij de rechtbank twee verzoeken in om de uitzetting, die gepland staat voor zaterdag, uit te stellen. Volgens hen was er sprake van nieuwe informatie die het noodzakelijk maakt de uitzetting voorlopig uit te stellen. Zo zou het niet goed gaan met de moeder, die daardoor niet voor de kinderen kan zorgen.

De rechter vindt dat er geen sprake is van nieuwe informatie. Zo wordt in het psychologisch rapport over de moeder geen diagnose gesteld, want dat kan pas na langduriger onderzoek. Verder blijkt uit de stukken afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er afspraken zijn gemaakt over onderdak, scholing en financiële ondersteuning, stelt de voorzieningenrechter in het vonnis.

Advocaat Flip Schüller had als laatste strohalm actie ondernomen, omdat het volgens hem niet goed gaat met de moeder. ,,De kinderen zouden in Armenië tijdelijk van de moeder gescheiden zijn, maar nu blijkt dat het niet goed gaat met haar. Ze is op verzoek van voogdijinstelling Nidos onderzocht. De arts concludeert dat de moeder moet worden opgenomen en in die tijd niet voor de kinderen kan zorgen. De moeder is nu in afwachting van een plaats in de kliniek.”

Volgens Schüller was dit een belangrijk nieuw feit ,,aangezien de Raad voor de Kinderbescherming uitging van, in het ergste geval, een korte tijdelijke breuk tussen moeder en de kinderen en eventueel de tijdelijke opname in een weeshuis. Maar dat gaat nu veel langer duren”. Volgens de advocaat komt dit bovenop andere ontwikkelingen waaruit steeds duidelijker blijkt wat de schade is voor de kinderen bij uitzetting en dat er nog veel te weinig is geregeld om die schade te beperken.

De rechter ging vrijdag dus niet mee in deze redenering.