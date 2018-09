Rechtszaak Boef voor media naar grotere zaal

Rapper Boef staat volgende week toch niet voor de rechter voor een aantal flinke snelheidsovertredingen. De mediabelangstelling voor de zaak is zo groot, dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft besloten de zitting te verplaatsen van Tilburg naar Breda. Een woordvoerder bevestigt dat na een bericht van Omroep Brabant. Naar een nieuwe datum wordt nog gezocht.

Sofiane B., beter bekend als Boef, moet zich bij de rechter verantwoorden voor drie flinke snelheidsovertredingen. Zo racete hij door Tilburg in een BMW en reed hij in een Audi 300 kilometer per uur op de snelweg. Boef legde zijn dollemansritten vast op camera, de filmpjes werden op YouTube en Dumpert massaal bekeken.

Boef kwam al vaker in aanraking met justitie. Zo kreeg hij vorig jaar mei een taakstraf nadat hij een politieauto had vernield. Destijds zei de in Frankrijk geboren rapper dat hij zijn leven had gebeterd.