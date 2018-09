Stenders & Van Inkel slot Radio 2 Collecteweek

Rob Stenders en Jeroen van Inkel sluiten vrijdagavond de NPO Radio 2 Collecteweek af door eenmalig weer hun in de jaren tachtig populaire radioshow Stenders & Van Inkel te presenteren.

Met de Collecteweek wilde NPO Radio 2 afgelopen week aandacht vragen voor de collecte van KWF Kankerbestrijding. Rob Stenders presenteerde de hele week non-stop de NPO Radio 2 Collectebonanza live vanuit zijn huis in Almere. 24 uur per dag vroegen in totaal tienduizenden luisteraars een plaat aan en deelden ze hun persoonlijke verhalen over kanker. De Collectebonanza bracht ruim 33.000 euro op.

Tijdens de NPO Radio 2 Collectebonanza keerden iconische radioprogramma’s eenmalig terug. Zo presenteerde Rob Stenders zijn eigen ochtendshow Stenders Vroeg en Jack Spijkerman De Steen en Been Show.

Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof toerden het hele land door met de NPO Radio 2 Collectebus om binnen vijf dagen tijd bij 5000 deuren aan te bellen. NPO Radio 2 DJ Bart Arens bracht zijn luisteraars in beweging en organiseerde ‘het grootste concert in een ziekenhuiskamer ooit’.