Wereldhavendagen zonder politietoezicht

Het politietoezicht is sterk teruggebracht, maar de 41e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam gaat vrijdag gewoon van start.

Vrijdag, zaterdag en zondag worden er net als bij voorgaande edities honderdduizenden mensen verwacht bij het evenement rond beide oevers van de Erasmusbrug.

In een reeks van acties voor een betere cao, kozen politiebonden ook de Wereldhavendagen uit om hun standpunten naar voren te brengen. Agenten zullen tijdens het evenement geen toezicht houden. De politie is wel aanwezig op het water en op de kades, maar de meer dan honderd agenten extra voor het toezicht zijn geschrapt. Politie, gemeente en organisatie hebben een pakket maatregelen genomen die het gemis aan de agenten moet ondervangen.

Vorig jaar trok het evenement in totaal 430.000 bezoekers. Het thema is dit keer Energize! in verband met de energietransitie en schone energie.