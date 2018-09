Amsterdamse City Swim gaat niet door

De voor zondag geplande zevende editie van de City Swim in Amsterdam gaat niet door omdat de waterkwaliteit in de grachten van de hoofdstad onvoldoende is.

In het water is te veel e-coli bacterie gemeten, waardoor de gezondheid van de deelnemers in gevaar kan komen. Door de combinatie van de extreme droogte en de plotseling grote hoeveelheid regen deze week, is het riool overgelopen en is er veel vervuild water in de grachten terecht gekomen.

De organisatie betreurt het enorm deze beslissing te moeten nemen, maar stelt de veiligheid en gezondheid van haar deelnemers op de eerste plaats. De Stichting Amsterdam City Swim beraadt zich nog op een goede afhandeling naar haar deelnemers. Het donatiegeld dat door deelnemers is opgehaald voor Stichting ALS Nederland, wordt alsnog overhandigd aan de Stichting ALS Nederland. Er is tot nu toe ruim 1,4 miljoen euro opgehaald.

Ondanks dat er niet wordt gezwommen zijn alle deelnemers zondag vanaf 13.00 uur welkom voor een samenzijn op het Marine Etablissement. Daar zal onder andere de cheque aan de stichting worden overhandigd.