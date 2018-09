Gewonden door aanvaring speedboot met tanker

Bij Amsterdam is een speedboot tegen een binnenvaarttanker gevaren. Aan boord van de speedboot waren zeven opvarenden. Twee van hen raakten ernstig gewond, de anderen liepen lichte verwondingen op, meldt de politie. De aanvaring vond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 00.45 uur plaats op het IJ bij de monding van het Amsterdam-Rijnkanaal.

De speedboot is volgens de politie vermoedelijk met hoge snelheid tegen het binnenvaartschip gevaren en liep daarbij flinke schade op. De schade aan de tanker zou meevallen.

Tegen de man die de speedboot bestuurde is proces-verbaal opgemaakt. De politie had het sterke vermoeden dat hij had gedronken daarom werd een alcoholtest afgenomen.