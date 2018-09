Hulp gevraagd bij zoeken naar Lili en Howick

De politie heeft de hulp van burgers ingeroepen in de zoektocht naar Lili en Howick. De politie maakt zich zorgen over de veiligheid en het welzijn van de kinderen van twaalf en dertien en is daarom is direct een zoektocht gestart.

De twee kinderen zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen vanaf een adres in het Gelderse Wijchen. Zij waren op dat moment volgens de politie bij hun grootouders om van hen afscheid te nemen. Ze zijn volgens de woordvoerster van de politie vanaf dit adres te voet vertrokken.

De voogdij-instelling Nidos, die verantwoordelijk is voor de uitzetting van de kinderen, heeft bij de politie aangifte gedaan van vermissing. Volgens een woordvoerster van Nidos verdwenen de kinderen bij een moment van onoplettendheid. ,,Er was op dat moment sprake van commotie in het huis en toen zijn de kinderen weggegaan”. Het is op dit moment onduidelijk waar de kinderen verblijven en of ze zijn ondergedoken. De politie roept mensen die informatie over de kinderen hebben op zich te melden.

Vrijdag wees de voorzieningenrechter in Amsterdam de verzoeken om uitstel van de uitzetting naar Armenië af. Volgens de rechter zijn goede afspraken gemaakt over onderdak, scholing en geld. De advocaten hadden het verzoek bij de rechtbank ingediend omdat het niet goed zou gaan met de moeder, die daardoor niet voor Lili en Howick zou kunnen zorgen. Volgens hen was er sprake van nieuwe informatie die het noodzakelijk maakt de uitzetting voorlopig uit te stellen. De rechter ging daar niet in mee.