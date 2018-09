‘Iedereen die kinderen aangeeft is NSB’er’

Op sociale media wordt met veel verontwaardiging gereageerd op de oproep van de politie om te helpen met de zoektocht naar de Armeense kinderen Howick en Lili. Ze zouden zaterdag op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen vanaf een adres in het Gelderse Wijchen. Ook Peter R. de Vries maakt zich boos.

,,De politie roept de hulp in van burgers omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid van Howick en Lili… alsof ze in handen van justitie beter af zijn. Wat een gotspe!! Ze mogen bij mij onderduiken iedereen die hen aangeeft is een NSB’er”, twittert de misdaadjournalist.

Ook veel anderen laten hun ongenoegen blijken en maken duidelijk dat ze het zeker niet zullen melden als ze de kinderen ergens zien. ,,Help niet mee met de mensenjacht! Mocht u de kinderen vinden, geef ze onderdak en raadpleeg een arts. Waarschuw in géén geval de politie”, is een van de vele reacties. Ook worden massaal ‘onderduikadressen’ aangeboden.

De advocaat van Howick en Lili zegt uit het oogpunt van veiligheid wel te begrijpen dat de politie de hulp van het publiek heeft ingeroepen. ,,Het zijn toch twee minderjarigen waar Nederland de verantwoordelijkheid voor draagt”, aldus raadsman Flip Schüller. Hij zegt niet te weten waar de kinderen nu zijn, maar blijft ze wel bijstaan als hun advocaat.