Kinderombudsman ‘ongelooflijk blij’

Kinderombudsman Margrite Kalverboer is ,,ongelooflijk blij” dat de kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven. ,,Niet alleen voor Howick en Lili, die hier in Nederland thuishoren, maar ook voor Nederland. De kinderrechten en het welzijn van kinderen hebben uiteindelijk overwonnen”, stelt ze in een verklaring.

Kalverboer zei onlangs dat ,,hele fundamentele rechten van kinderen” geschonden zouden zijn geweest als de uitzetting was doorgezet.

Ze zegt zich te blijven inzetten ,,voor een migratiebeleid waarin kinderrechten centraal staan”. Ze noemt het onacceptabel dat in Nederland nog steeds kinderen na tien jaar uitgezet kunnen worden en pleit voor een beter terugkeerbeleid, met korte procedures en een goede voorbereiding op terugkeer. ,,Laten we er samen voor zorgen dat kinderen zoals Howick en Lili niet langer jarenlang in onzekerheid hoeven te leven.”