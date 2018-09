Marker Wadden geopend voor publiek

Het eerste eiland van de Marker Wadden wordt zaterdagochtend geopend voor publiek. Na de openingshandeling van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) kunnen bezoekers zich vrij over het kunstmatig aangelegde eiland bewegen.

De Marker Wadden zijn een initiatief van Natuurmonumenten om het natuurherstel in het Markermeer te bevorderen. De eerste fase bestaat uit de ontwikkeling van vijf eilanden die worden aangelegd met zand, slib en klei uit het meer. Het hoofdeiland is 250 hectare groot. De overige, niet voor publiek toegankelijke, eilanden zijn naar verwachting eind 2020 gereed.

Bezoekers kunnen met een eigen boot aanleggen in het haventje op het eiland. Tijdens het openingsweekend is er ook een veerdienst vanuit de Bataviahaven in Lelystad.