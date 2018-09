Opluchting in Tweede Kamer om Lili en Howick

Ook in de Tweede Kamer overheerst opluchting over het nieuws dat de Armeense kinderen Lili en Howick toch in Nederland mogen blijven. Het besluit van staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie) kan bijna Kamerbreed op instemming rekenen.

,,Eindelijk! De boodschap die heel Nederland al dagen roept, is overgekomen. Lili en Howick blijven thuis”, twittert GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,Toch nog een hart”, aldus Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS.

Ook bij de coalitiepartijen vindt de staatssecretaris steun. ,,Soms moet je zacht zijn”, vindt Michel Rog (CDA). ,,Blij dat Harbers alsnog zijn discretionaire bevoegdheid heeft gebruikt.” D66-leider Alexander Pechtold is eveneens verheugd. ,,Het welzijn van de kinderen dreigde vandaag in gevaar te raken, dat staat uiteindelijk voorop.”