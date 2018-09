‘Oproep politie woog mee bij besluit Harbers’

De oproep van de politie aan burgers om mee te zoeken naar de weggelopen Lili en Howick heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit om de kinderen alsnog in Nederland te laten blijven. Door die oproep konden hun veiligheid en welzijn in gevaar komen, melden bronnen binnen de coalitie.

Nadat vrijdagavond de rechtbank in Amsterdam een verzoek om uitstel van hun uitzetting had afgewezen, sloegen Lili en Howick op de vlucht. Zij liepen in de nacht van vrijdag op zaterdag weg uit het huis in Wijchen (Gelderland) waar zij verbleven in afwachting van hun geplande vertrek naar Armeniƫ. Daardoor ontstond volgens ingewijden een nieuwe situatie, omdat volstrekt onduidelijk was waar de kinderen waren en de politie burgers opriep mee te zoeken.

Voor coalitiepartijen ChristenUnie en D66, die achter de schermen al langer ijverden voor clementie voor Lili en Howick, was een dreigende klopjacht aanleiding de druk op staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie) nog verder op te voeren. Uiteindelijk besloot hij omwille van de veiligheid van de kinderen alsnog gebruik te maken van de mogelijkheid die hij heeft om een uitzondering op de regels te maken.