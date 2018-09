In Eindhoven is een persoon overleden na een schietincident in de Sionstraat. Dat meldt de politie. De identiteit van de dode is nog niet vastgesteld.

Wat er precies gebeurd is en hoeveel mensen zijn betrokken, is nog niet bekend. Ook naar de aanleiding van de schietpartij doet de politie nog onderzoek. De omgeving van het incident is afgezet.