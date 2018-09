ProRail: minder incidenten met spoorlopers

Het aantal keren dat mensen die op het spoor lopen het treinverkeer verstoren is voor het eerst in vijf jaar afgenomen. Het aantal incidenten daalde met 8 procent, van 1724 incidenten in eerste helft van 2017 naar 1582 tot nu toe dit jaar.

,,Maar het zijn er alleen nog wel veel te veel en het kost heel veel mankracht en geld om die lijn structureel naar beneden te krijgen”, aldus ProRail. De spoorbeheerder heeft de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen om spoorlopen tegen te gaan: zo zijn hekken geplaatst en slimme camera’s met sensoren. Bovendien riskeren mensen die langs het spoor lopen een boete van 140 euro. Dit jaar zijn 1600 boetes uitgedeeld voor gevaarlijk gedrag op het spoor en rond overwegen.

Van alle treinvertragingen wordt 30 procent veroorzaakt door mensen die op en langs het spoor wandelen, variƫrend van mensen die hun hond uitlaten en spelende kinderen tot vandalen. Tijdens de hitte van afgelopen zomer kregen machinisten ook te maken met jongeren die van spoorwegbruggen duiken om verkoeling in het water te zoeken.

Nederland telt ruim 7000 kilometer spoor en er staat ruim 2400 kilometer aan hekwerk langs. De hekwerken worden ook ingezet tegen koperdiefstal en zelfmoorden. Het is volgens ProRail niet mogelijk om dit geheel af te sluiten omdat hulpdiensten en onderhoudsmonteurs snel toegang moeten kunnen hebben.