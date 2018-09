Reinbert de Leeuw tachtig jaar

Dirigent, pianist, componist en muziekpedagoog Reinbert de Leeuw is zaterdag tachtig jaar geworden. Het Muziekgebouw in zijn geboortestad Amsterdam viert dat zaterdagavond met een programma dat grotendeels een verrassing voor hem is. In ieder geval werken zangeres en dirigente Barbara Hannigan en het hem zeer vertrouwde Asko|Schönberg Ensemble mee, plus anderen met wie hij heeft samengewerkt.

Van de Canadese Hannigan is al wel bekend dat ze Socrate van Erik Satie ten gehore zal brengen, een stuk dat zij met De Leeuw op cd heeft uitgebracht. Het verjaardagsconcert wordt live uitgezonden door de NTR op NPO Radio 4.

Reinbert de Leeuw is al veel gelauwerd. Twee jaar geleden kreeg hij bijvoorbeeld een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. In zijn lofrede roemde professor Pieter Berg De Leeuw toen als een onvermoeibare pionier en voorvechter van de muziek van de 20e en 21e eeuw. ,,In een veelheid van gedaanten heeft hij er zijn hele leven naar gestreefd om nieuwe, intussen vaak meer dan honderd jaar oude, muziek toegankelijk en geloofwaardig te maken bij een breed publiek.”

Dit jaar werd De Leeuw genomineerd voor een Grammy, met de cd ‘Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir’. Hij won de onderscheiding niet, maar de zo kritische Hongaarse componist Kurtãg was zelf heel tevreden over het album.