Broekers stopt als voorzitter Eerste Kamer

VVD’er Ankie Broekers-Knol vertrekt als voorzitter van de Eerste Kamer. Ze stelt zich komend voorjaar niet herkiesbaar.

De 71-jarige juriste had zelf wel door gewild, ,,omdat er net een nieuwe griffier is die zich nog moet inwerken en vanwege de verhuizing” die aanstaande is, zei ze in WNL op Zondag. Maar haar partij ziet liever ,,vers bloed”. Broekers, die in 2015 ,,bij uitzondering een extra termijn” kreeg gegund door de VVD, vindt dat ,,heel goed te begrijpen”.

De VVD-politica zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. Ze hield zich daar vooral bezig met de onderwerpen justitie en veiligheid.

NRC schreef eerder dat partijgenoot en mede-senator Annemarie Jorritsma zich zou warmlopen om de wat eigenzinnige Broekers op te volgen.