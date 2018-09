Howick en Lili: rust en snel naar school

De dertienjarige Howick wil het liefst zo snel mogelijk weer gewoon naar school. Hij reageert zondag tegen het ANP op het feit dat hij en zijn twaalfjarige zusje zaterdag hoorden dat ze toch in ons land mogen blijven. ,,Het is misschien gek, maar het meest van alles verheug ik me er nu op om weer gewoon naar school te kunnen gaan.”

Nu definitief vast is komen te staan dat ze mogen blijven, verlangen de kinderen vooral naar rust, stelt de advocaat van de kinderen in een verklaring.

Via advocaat Flip Schüller doen de tieners dan ook een emotionele oproep aan de Nederlandse pers. ,,Lili en Howick willen niks liever dan gewoon weer puber zijn. De media-aandacht die er nu nog steeds voor hen is, is logisch. Maar voor de kinderen ook belastend. Mijn cliënten, twaalf en dertien jaar, willen naar huis. Het zou enorm helpen als iedereen hen nu even ruimte en afstand gunt.”

De kinderen spraken met het NOS Jeugdjournaal en vertelden daar heel dankbaar te zijn aan alle mensen die hen de afgelopen tijd gesteund hadden. ,,We merkten mensen geven echt om je. Je staat stil van verbazing”, zei Howick over het nieuws dat hij mocht blijven. ,,Eerst denk je ‘huh, het is nep”’, aldus Lili. Zij kijkt vooral uit naar een goede nachtrust. ,,Na een jaar weer rustig kunnen slapen.” Volgens de kinderen gaat het nu met hun moeder ook weer beter.

De zaak van de Armeense kinderen trok de afgelopen maanden veel aandacht. De kinderen kwamen als peuter naar ons land, in 2008. De moeder kwam, na jaren van procederen, niet in aanmerking voor asiel in ons land en werd vorig jaar augustus al zonder haar kinderen uitgezet. De kinderen doken onder en konden later terecht bij een opvanggezin. De afgelopen maanden leek het erop dat ook zij zouden worden uitgezet, maar zaterdag gebruikte staatssecretaris Mark Harbers (VVD), die over asielzaken gaat, zijn speciale bevoegdheid. Hij besloot dat de kinderen toch mogen blijven.