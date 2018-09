‘Maatregelen’ voor Harbers wegens bedreiging

Staatssecretaris Mark Harbers (Immigratie), die onder vuur kwam doordat hij Lili en Howick naar Armenië wilde terugsturen, is de afgelopen tijd bedreigd. Er zijn ,,passende maatregelen genomen”, laat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weten.

Of het de kwestie rond de twee in Nederland opgegroeide Armeense kinderen was die Harbers op de bedreigingen kwam te staan, wil de NCTV niet zeggen. Verscheidene media melden dat op gezag van ingewijden in Den Haag. Harbers zou afgelopen week met zijn man zelfs hebben moeten onderduiken op een schuiladres.

De bewindspersoon die het vaak omstreden en beladen asielbeleid onder zijn hoede heeft, is de laatste jaren wel vaker doelwit van bedreigingen. De voorgenomen uitzetting van Lili en Howick leidde tot grote verontwaardiging, die afgelopen week een kookpunt bereikte.