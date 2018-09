Man (34) slachtoffer schietpartij Eindhoven

Het slachtoffer dat zaterdagavond in Eindhoven werd doodgeschoten is een man van 34 jaar uit die stad. Dat meldt de politie zondag. Hij zat in zijn auto toen hij in de Sionstraat onder vuur werd genomen.

Het motief voor de fatale schietpartij is niet bekend. De politie is op zoek naar twee mannen die kort na het incident op de hoek van de Sionstraat en de Gibeonstraat stonden, op zo’n 20 meter afstand. Eerder zei de politie uit te gaan van één dader.

De politie praat bovendien met familie van het slachtoffer, getuigen en buurtbewoners om een beter beeld te krijgen van wat er zich heeft afgespeeld. De auto waarin het slachtoffer zat is in beslag genomen en wordt onderzocht.