Appel op journalist om stoffelijke resten MH17

Nederland heeft de omstreden Amerikaanse videojournalist Patrick Lancaster ,,dringend verzocht” stoffelijke resten van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 over te dragen aan de autoriteiten. Ook moet hij alle noodzakelijke informatie daarover delen, heeft Nederland hem te verstaan gegeven. Maar Lancaster heeft dat nog niet gedaan, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De Amerikaanse freelancer heeft de woede van nabestaanden gewekt door steeds beelden de wereld in te sturen van menselijke resten die in het rampgebied zouden zijn gevonden. Het optreden van Lancaster zit de stichting waarin de nabestaanden zich hebben verenigd al geruime tijd dwars. Nabestaanden vinden dat hij solt met de overblijfselen van hun geliefden. Die zou hij bovendien misbruiken in zijn campagne om de Russen vrij te pleiten van het neerhalen van het passagiersvliegtuig.