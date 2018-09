Sinds de zelfdoding van haar zoon Rogier (25) in mei 2012 wil Astrid van Vugt de wereld van jongeren tussen de 11 en 15 jaar mooier maken. Met de Rogier Hulst foundation zet zij zich in voor lotgenoten, maar wil ze ook een plek creëren waar jongeren terecht kunnen. “Er zijn op dit moment nog teveel jongeren die niet graag of zelfs helemaal niet naar de huisarts of een coach stappen als ze niet goed in hun vel zitten.”

Toen Rogier zes jaar geleden besloot uit het leven te stappen, sloeg dit in als een bom. “Hij was een begenadigd kunstenaar met veel talent, maar hij kon niet aarden. Hij liep vast in zijn perfectionisme en had het gevoel dat er een draak in zijn hoofd zat. Hij was hooggevoelig, maar dit wisten we niet. Als zoiets gebeurt, weet je niet hoe je je verdriet moet kanaliseren. Ik heb veel fijne vrienden en familie, maar het leven gaat wel door. Ik heb ook nog twee andere kinderen.”

Te weinig hulp

Astrid heeft na Rogier zijn dood veel lotgenoten gesproken. Het viel haar op dat er weinig hulp was. “Na een geweld delict, roof of verkeersongeluk krijg je slachtofferhulp. Maar dit is niet bij een kind dat zelfmoord pleegt. Ik miste handvaten om hiermee om te gaan.”

In 2015 is Astrid gestart met de Rogier Hulst Foundation omdat ze graag een bijdrage wil leveren. “Ik heb vorig jaar de eerste lotgenotendag voor ouders georganiseerd. Ik was zelf een keer naar zo’n dag geweest, maar die voelde wat zwaar. De dag was zeer waardevol. Ik ben inmiddels bezig met de derde lotgenotendag.”

Roger That huizen

Daarnaast is Astrid bezig met een idee voor een aantal inloophuizen in Nederland, waar jongeren naartoe kunnen om te chillen, samen te zijn en waar ze met iemand kunnen praten. “België heeft een streepje voor op dit gebied. Daar zijn sinds vorig jaar vijf Overkop-huizen waar jongeren terecht kunnen, ook voor een therapeutisch gesprek. Geïnspireerd door dit idee wil ik graag dat er in elke stad een Nederlandse variant komt, een Roger That huis.”

Het is belangrijk dat er meer over emoties wordt gepraat, aldus Astrid. “Ik heb het ook niet goed geleerd en Rogier kon het ook niet. Uit onderzoek is gebleken dat jongeren weinig de zorg opzoeken, dus wij willen dat de zorg naar de jongeren toekomt. ” De Roger That huizen staan zo dicht mogelijk bij de leefwereld van jongeren. Het is er gezellig en er zijn ontspannende activiteiten. Jongeren kunnen bijvoorbeeld zelf video’s, muziek of kunst maken.”

‘Ik ben heel diep gegaan”

Met Astrid gaat het inmiddels goed. “Ik ben heel diep gegaan, maar heb een balans kunnen vinden tussen emoties voelen en het leven grijpen. Een zelfmoord heeft een enorme impact op de omgeving. Het duurt lang om overeind te krabbelen Ik wil graag betekenis geven aan Rogier zijn dood en eren dat hij heeft geleefd.”

