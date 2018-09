Ban en Gates in klimaatcommissie

Voormalig VN-topman Ban Ki-moon, Microsoft-oprichter Bill Gates en de baas van de Wereldbank, Kristalina Georgieva, gaan een nieuwe internationale klimaatcommissie leiden. Die moet landen gaan overtuigen maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Rotterdam bekend. Daar gaf zij het startschot voor de bouw van het nieuwe centrum voor klimaatvraagstukken van de Verenigde Naties. Dat moet over twee jaar klaar zijn en wordt de thuisbasis van de klimaatcommissie, de Global Commission on Adaptation.

Nederland is een van de initiatiefnemers van de klimaatcommissie. ,,Met het instellen van de commissie willen we dat de noodzaak voor klimaataanpassing wereldwijd wordt gevoeld”, aldus Van Nieuwenhuizen. In september volgend jaar komt de commissie met een actieplan waarin staat wat landen moeten doen om kwetsbare gebieden op korte termijn te beschermen tegen klimaatverandering.

Volgende maand komen Ban, Gates en Georgieva naar Nederland. Dan worden ook de andere leden van de commissie bekendgemaakt.