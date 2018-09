In zijn woonplaats Rotterdam is maandagmiddag beeldend kunstenaar Co Westerik overleden, zo meldt zijn familie. Hij is 94 jaar geworden en was al langere tijd ziek. Zijn oeuvre bestaat uit ruim tweehonderd olieverfschilderijen, waarvan Snijden aan gras (1966) waarschijnlijk het bekendste is. Reproducties van dit werk werden in de jaren zeventig uit de trein verwijderd, nadat veel mensen er aanstoot aan hadden genomen.

Westerik vatte het dagelijks leven samen in momentopnamen en zette de werkelijkheid vertekend op papier. Hij zou pas in de jaren zestig echt gewaardeerd worden voor deze werkwijze.