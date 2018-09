‘Curaçao onthoudt Venezolanen recht op asiel’

De regering van Curaçao ontzegt gevluchte Venezolanen het internationale recht op bescherming. Dat stelt Amnesty International in een maandag verschenen rapport.

Volgens de mensenrechtenorganisatie is het voor Venezolanen onmogelijk om op het eiland asiel aan te vragen. Bovendien worden Venezolanen zonder verblijfsstatus onder zeer zorgwekkende omstandigheden opgesloten in detentiecentra en politiecellen voordat zij worden uitgezet. Zo is er sprake van overvolle cellen, een gebrek aan privacy, slechte hygiëne en onvoldoende bedden. Amnestie zegt dat zowel Curaçao als het Koninkrijk der Nederlanden de verantwoordelijkheid heeft om deze schendingen aan te pakken.

Curaçao, dat slechts 70 kilometer van Venezuela ligt, is net als andere landen in de regio een toevluchtsoord voor Venezolanen die de steeds heftigere crisis in hun land ontvluchten. Naar schatting verblijven er tussen de 5000 en 15.000 Venezolanen zonder verblijfsstatus op het eiland. Hoewel de regering in Curaçao stelt een asielprocedure te hebben, blijkt het volgens Amnesty in de praktijk zo goed als onmogelijk om asiel aan te vragen. Dat is in strijd met het internationale recht op bescherming. Venezolanen hebben volgens Amnesty geen andere keuze dan in illegaliteit op het eiland te leven.

,,Wij maken ons ernstige zorgen over het gebrek aan bescherming van Venezolaanse asielzoekers en vluchtelingen op Curaçao. Ook het feit dat zij standaard worden opgesloten onder verschrikkelijke omstandigheden is zeer zorgwekkend”, aldus Erika Guevara-Rosas, directeur Amnesty International Amerikas.