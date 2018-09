Extra toezicht op IJsselmeerziekenhuizen

De MC IJsselmeerziekenhuizen, met locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk, zijn onder verscherpt toezicht gesteld. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft er ,,onvoldoende vertrouwen” in dat benodigde verbeteringen in de zorg doorgevoerd worden, ,,gezien de huidige bestuurlijke onrust.”

De inspectie heeft al langer zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de financieel noodlijdende ziekenhuizen. Onlangs zijn er grote veranderingen geweest in de raad van commissarissen en de raad van bestuur. ,,Wij zijn geïnformeerd over mogelijke continuïteitsproblemen vanwege de financiële situatie van het ziekenhuis”, aldus de gezondheidsinspectie.

De ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter worden zes maanden extra in de gaten gehouden. De tekortkomingen moeten in deze periode worden opgelost. Als dit niet het geval is kan de inspectie nieuwe maatregelen nemen waaronder het opleggen van boetes.