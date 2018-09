Kamer schrikt van hulp aan jihadisten Syrië

De Tweede Kamer is geschrokken van de onthulling dat Nederland een Syrische jihadistische beweging heeft gesteund. Regeringspartij CDA wil het kabinet erover aan de tand voelen.

CDA’er Martijn van Helvert verzucht ongeduldig dat hij het kabinet al zes keer officieel heeft gevraagd naar de hulp aan Syrische oppositiegroepen. Hij en zijn fractiegenoot Pieter Omtzigt klagen dat het kabinet alles geheim verklaart, terwijl de Kamer ,,wil kunnen controleren wat de regering gedaan heeft”.

Coalitiegenoot D66 vindt de onthulling van Nieuwsuur en Trouw ,,schrikbarend!” ,,Hoe heeft dit kunnen gebeuren na alle waarschuwingen van de Kamer?”, vraagt parlementariër Sjoerd Sjoerdsma zich af.

PVV-leider Geert Wilders ziet in het nieuws reden het kabinet Rutte III om te dopen tot het kabinet ,,Terreur I”. ,,De Nederlandse regering steunt terroristen in het buitenland en laat ze vrij rondlopen in het binnenland.”

De SP hield zijn hart al vast en wilde nooit van steun aan de rebellen weten. Nu heeft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ,,weer wat uit te leggen”, stelt Kamerlid Sadet Karabulut.