Kans op extreem weer voor Bovenwindse Eilanden

Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius moeten deze week rekening houden met extreme weersomstandigheden. Weeronline meldt dat de orkaan Isaac volgens de meeste computerberekeningen donderdag of vrijdag over de Bovenwindse Eilanden trekt.

De exacte koers en snelheid van Isaac is nog onzeker, maar Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius moeten zich voorbereiden op zeer zware windstoten, veel regen en hoge golven aan de kust, aldus Weeronline. Daarbij zijn windsnelheden van 120 tot 150 kilometer per uur mogelijk en windstoten van 140 tot 180 kilometer per uur. Er kunnen honderden millimeters regen vallen en aan de kust zijn golven van 3 tot 6 meter mogelijk.

Ruim een jaar geleden werd Sint-Maarten zwaar getroffen door de orkaan Irma. Veel huizen en een groot deel van de infrastructuur werden door het natuurgeweld verwoest.