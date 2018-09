NAM mag gaswinning Maasdijk niet hervatten

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag de gaswinning in Maasdijk nog niet hervatten. Dat heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) besloten. De toezichthouder legde de winning in februari stil omdat het bedrijf veel meer gas uit de grond haalde dan was toegestaan.

Nadat het ministerie van Economische Zaken akkoord was gegaan met een hogere productie, verzocht de NAM in juli aan SodM de gaswinning in het Zuid-Hollandse Maasdijk te mogen hervatten.

De toezichthouder vindt echter dat de NAM moet wachten, omdat belanghebbenden nog in beroep kunnen gaan en naar de rechter kunnen stappen. De toezichthouder wijst er ook op dat opzettelijk extra gas winnen een economische misdrijf is. Een overschrijding van hooguit 20 procent was hier toegestaan, maar de NAM pompte in Maasdijk 317 procent meer gas op.