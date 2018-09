Proces vergismoord vertraagd, verdachten vast

Drie verdachten van de zogeheten Utrechtse vergismoord blijven de komende maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank op Schiphol maandag bepaald.

Het drietal had gevraagd om vrijlating, omdat de inhoudelijke behandeling van hun zaak door ziekte van een rechter is uitgesteld tot februari. Volgens de oorspronkelijke planning had dat proces vanaf maandag moeten plaatsvinden. Volgens de rechtbank, die het onvoorziene uitstel zegt te betreuren, is de verdenking tegen het drietal hard genoeg om voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen.

De drie mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Hakim Changachi (31). Die werd in januari 2017 in Utrecht doodgeschoten. De daders hebben hem voor iemand anders aangezien en dus per vergissing geliquideerd. Een aanslag op het beoogde slachtoffer kon de politie een paar dagen later voorkomen.

De moord op Changachi zou mede zijn voorbereid door Nabil B., die inmiddels kroongetuige is geworden. Hij heeft verklaringen afgelegd over de vermoedelijke en nog voortvluchtige opdrachtgevers, die ook andere liquidaties zouden hebben verordonneerd.