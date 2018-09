Slim stoplicht wacht op slimme auto’s

Een auto die doorgeeft waar hij rijdt, en een verkeerslicht dat dit signaal ontvangt en het groene licht langer laat branden, zodat de auto soepel kan doorrijden. Daar is een proef mee gedaan op de N205 bij Hoofddorp en Haarlem. Zeven auto’s reden in konvooi over de provinciale weg, tussen het gewone verkeer.

De auto’s hielden automatisch afstand van elkaar. Ze bleven bij elkaar en wisten precies wanneer de voorligger afremde of optrok. TNO had daarvoor een speciaal systeem gebouwd, dat co√∂peratieve adaptieve cruise control (CACC) wordt genoemd. Met dat ingebouwde programma ‘praatten’ de auto’s ook met de verkeerslichten.

Het is de eerste keer dat zo’n test in Nederland is uitgevoerd, zegt de provincie Noord-Holland maandag. In november worden de uitkomsten bekend.