Verdachten weigeren vaker onderzoek stoornis

Het aantal verdachten in het Pieter Baan Centrum dat weigert mee te werken aan onderzoek naar geestelijke stoornissen, is de afgelopen vijftien jaar flink toegenomen. Weigerde in 2002 nog 23 procent volledige medewerking, in 2017 was dat 43 procent. Zo’n gedragskundig onderzoek ligt in beginsel ten grondslag aan het al dan niet opleggen van een tbs-maatregel door de rechtbank.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van Justitie (WODC) blijkt ook dat het aantal verdachten dat zo’n onderzoek gedeeltelijk weigert in dezelfde periode is toegenomen van 1 procent naar 21 procent. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat niet alle rechters weten dat ze ook zónder zo’n rapportage tbs kunnen opleggen.

Verdachten weigeren onderzoek om onder een tbs-maatregel uit te komen. Ze willen die liever niet, omdat deze maatregel eindeloos kan worden verlengd, of omdat ze geen behandeling willen.